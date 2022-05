Si ribalta il muletto e muore schiacciato a 49 anni: addio al noto artificiere Andrea Fagiani

Andrea Fagiani, il maresciallo capo artificiere che aveva rischiato la vita in tantissime missioni e che ieri pomeriggio, invece, Stava facendo dei lavori, delle operazioni di carico e scarico quando, improvvisamente, il muletto dove si trovava si è ribaltato. E lo ha schiacciato. È morto così, il maresciallo capo artificiere che aveva rischiato la vita in tantissime missioni e che ieri pomeriggio, invece, è deceduto a seguito di quel terribile incidente.

Solo stamattina è stato trovato il corpo senza vita da un commilitone, che ha dato l’allarme e allertato i soccorsi: purtroppo, però, ogni tentativo è stato vano. L’artificiere eroe di 49 anni, comandante della polveriera La Barbera di Nera Montoro dell’Esercito, non ce l’ha fatta: ha perso la vita sul lavoro, a Narni.

Chi era il maresciallo Andrea Fagiani

Andrea Fagiani, 49 anni, era originario di Tor Lupara, ma viveva a Fonte Nuova, dove nel 2010 gli era stata conferita l’onorificenza al merito civile perché aveva salvato la vita a una signora, che era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Questa volta, purtroppo, è stato lui a rimanere coinvolto in un terribile incidente, che non gli ha lasciato scampo.

Sposato, lascia la moglie e due figli. Lui che era un abile artificiere, specializzato nello sminamento degli ordigni bellici, lui che da diverso tempo lavorava a Nera Montoro e che in passato aveva fatto delle esperienze in Africa, portato avanti progetti umanitari, ieri è rimasto coinvolto in un terribile incidente. Quel muletto dove si trovava per lavoro si è ribaltato, lo ha schiacciato e non gli ha lasciato scampo. Ora spetterà ai Carabinieri fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica.

I messaggi di vicinanza

Sono tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio alla famiglia di Andrea Fagiani, molte le persone che sui social lo ricordano per la sua professionalità. Anche il Presidente Giampiero Vallati e tutto il Direttivo della Pro Loco di Fonte Nuova ci hanno tenuto a ricordare Andrea, un loro amico. Un esempio di persona al servizio del bene comune. Andrea, infatti, non si era mai tirato indietro: ha fatto del bene nel suo territorio, nella sua terra natale. E anche in giro per il mondo. Sempre con il sorriso, che oggi tutti ricordano con rammarico.