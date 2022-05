Fiumicino, si spaccia per un conducente Ncc “affidabile” e truffa una turista: rubati 35.000 euro

Vittima una turista americana di 75 anni appena arrivata a Roma, all’aeroporto Fiumicino. Ad “accoglierla”, almeno per un momento, un conducente Ncc che con un fare spigliato e convincente si è offerto di portarla fino alla destinazione da lei desiderata. Tutto nella norma e apparentemente niente di cui preoccuparsi. Aveva sistemato i bagagli in modo molto ordinato, con cura, scegliendo bene dove metterli. L’attenzione dell’ “autista” non sarebbe però dovuta passare inosservata. Una volta arrivata in hotel, la donna si è resa conto che le mancava una cosa molto importante: il portagioielli con dentro 35mila euro in preziosi.

Lo choc della signora

Una volta arrivata in camera, all’Hotel Excelsior di Via Veneto a Roma, la signora ha iniziato a sistemare tutti i bagagli. All’improvviso però si è resa conto che le mancava una cosa fondamentale, il portagioie. Disperata e, comprensibilmente, presa dall’ansia, ha cercato subito di contattare qualcuno ma senza esito. Allora si è rivolta alla polizia di frontiera aerea di Fiumicino che, nonostante la difficoltà della donna nel parlare italiano, ha cercato di aiutarla.

La turista ha spiegato la sua disavventura, raccontando di essere scesa dall’aereo e di aver trovato fuori dall’aeroporto il conducente che le avrebbe offerto il servizio, ricordandosi però di non essere mai stata informata dei dettagli della corsa nello specifico.

Le indagini

Gli agenti hanno chiesto alla signora di dare più informazioni possibili. Confermato l’orario di arrivo, sono state quindi controllate le telecamere da cui effettivamente, anche se per pochi secondi, si vedono la turista americana e il conducente partire. Grazie al filmato è emerso il modello dell’auto e il numero della targa. Grazie a questi due elementi si è risalito alla presunta identità del truffatore.

Sicuramente trovarlo è stato abbastanza difficile. Sono stati infatti allertati tutti gli agenti dell’aeroporto e solo la scorsa notte uno di questi è riuscito a individuarlo. L’uomo, alle domande fatte dai militari, ha risposto solo con: “Cosa volete da me? Io non ho rubato nulla”.

La sanzione

Gli agenti hanno allora perquisito la casa dell’autista trovando così il portagioie nascosto sotto un letto in soffitta. Dentro c’erano ancora tutti i preziosi della signora. Il conducente non ha detto neanche una parola. I militari allora l’hanno indagato per furto e per di più è stato anche multato perché non ha precedentemente pattuito i dettagli della corsa con la turista americana. Una storia, fortunatamente, finita con un lieto fine poiché tutti i gioielli rubati sono stati dati alla turista.