Botte da orbi al ristorante: cameriere pestato e accoltellato per vendetta

Poteva tramutarsi in una tragedia la terribile aggressione della quale è stato vittima un cameriere. L’uomo il giorno prima aveva litigato con una collega e il diverbio non è andato a genio alla famiglia di lei che ha pensato bene di rivalersi sul cameriere picchiandolo brutalmente.

I fatti sono avvenuti lo sorso 5 aprile in un locale della zona industriale della Tiburtina. Qui il marito della donna ha picchiato il cameriere, un uomo di 38 anni di origini egiziane. La vittima è poi stata condotta in ospedale con una ferita di arma da taglio. A seguito dell’accaduto, il marito, un uomo italiano di 42 anni, è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di tentato omicidio in concorso e minacce. La donna invece è indagata.

Litiga con la collega e viene aggredito: cosa è successo

La terribile aggressione ai danni del cameriere è avvenuta lo scorso 5 aprile. Alla base dell’accaduto, la lite con la collega romana. Scatenata per futili motivi, quando la donna ha fatto rientro a casa ha raccontato tutto al marito il quale ha pensato bene di rivalersi sul cameriere per riparare a quanto accaduto.

La donna e suo marito sono dunque tornati nel locale il giorno seguente per ‘pareggiare i conti’. Le loro intenzioni non erano rosee e molto lontane da un dialogo. La coppia ha infatti aggredito il cameriere prima verbalmente poi con calci e pugni. Non paghi, l’uomo ha provato a colpire la vittima con un coltello.

Le condizioni del cameriere

Il 38enne giaceva in una pozza di sangue quando gli aggressori sono scappati. Condotto all’ospedale Pertini in codice giallo, le condizioni del cameriere, fortunatamente, non sono gravi. Se l’è infatti cavata con una prognosi di 15 giorni. Un episodio, questo, che poteva davvero trasformarsi in una terribile tragedia.