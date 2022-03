Roma, prima dà un pugno all’autista, poi rompe il vetro con una pietra: un’altra aggressione nella notte

Non solo l’autista Atac rapinato con il mezzo dirottato ma anche una seconda aggressione peraltro sempre nella stessa linea e a poca distanza di tempo. E’ stata una notte davvero problematica quella appena trascorsa per gli autisti della municipalizzata finiti nuovamente nel mirino dei malintenzionati saliti a bordo nelle ore notturne. E in questo secondo caso il conducente si è beccato un pugno in faccia.

Autista Atac colpito da un pugno al capolinea

L’episodio si è verificato sempre sulla linea 904, a distanza di mezz’ora dal primo episodio. In questo caso il malvivente ha agito al capolinea di Largo Bedeschi: l’aggressore ha prima tentato di forzare la porta del posto guida, poi si è scagliato contro il conducente colpendolo con un pugno.

Danneggiata la vettura, la nota dell’azienda

Non solo. Prima di darsi alla fuga ha mandato anche in frantumi il vetro della vettura utilizzando una pietra. Su quanto accaduto Atac ha diffuso una nota nella mattinata odierna per “stigmatizzare fermamente le vili aggressioni ed esprimere totale e piena solidarietà e vicinanza ai propri dipendenti”.

Bus dirottato a Roma

L’altro episodio citato, di cui abbiamo parlato in questo articolo, si era verificato lungo Via Boccea. I criminali, addirittura quattro in questo caso, hanno costretto l’autista della 904 a deviare dal percorso designato portandolo in Via Selva Nera. Qui l’hanno aggredito e rapinato prima di dileguarsi.