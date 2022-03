Attimi di terrore a Roma: in quattro rapinano l’autista Atac e dirottano il bus

E’ davvero surreale quanto accaduto stanotte a Roma dove quattro malviventi hanno aggredito, rapinato e successivamente “preso il controllo” di un bus Atac dirottandolo. Il fatto è accaduto intorno alle 2.00 sulla linea 904 mentre il mezzo percorreva Via Boccea. I quattro hanno fatto irruzione nella cabina del conducente e, dopo essersi impossessati dell’estintore in dotazione sul bus, hanno minacciato l’autista costringendolo a deviare il mezzo dal suo percorso. Una volta arrivati nella zona di via Selva Nera, l’autista è stato infine rapinato. Dopodiché i quattro sono fuggiti via.

La seconda aggressione sulla stessa linea Atac a Roma

Ma quello sopra descritto non è stato, purtroppo, un caso isolato stanotte. A distanza di mezzora infatti una seconda aggressione, peraltro sulla medesima linea, si è verificata sempre ai danni di un’autista Atac. In questo caso il conducente è stato aggredito con un pugno in faccia e la vettura danneggiata.