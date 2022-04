Roma, violenta aggressione: calci e pugni a un uomo seduto su una panchina, è in codice rosso

Lo hanno aggredito con calci e pugni fino a causargli un trauma cranico, lasciandolo in una pozza di sangue. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 12 aprile, a Roma, a piazza San Francesco Di Paola, nel Rione Monti. L’uomo, uno straniero di origine africana, si trovava su una panchina quando è stato avvicinato da alcune persone, presumibilmente un paio. Il tutto è avvenuto nei pressi della Basilica di San Pietro in Vincoli.

Picchiano selvaggiamente un senzatetto e fuggono

I due lo hanno pestato, senza apparente motivo. Al momento non si sa se la vittima, un uomo senza fissa dimora, conoscesse i suoi aggressori. Gli assalitori, dopo averlo picchiato, sono fuggiti, riuscendo a far perdere le loro tracce. Lo straniero, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del distretto di San Giovanni. I poliziotti hanno immediatamente fatto scattare le indagini a tutto campo. Ancora non hanno potuto ascoltare la vittima dell’aggressione, le cui condizioni sono serie, anche se l’uomo non è in pericolo di vita. Sarà lui, non appena si sarà ripreso, a raccontare cosa è successo e chi lo ha picchiato e perché.

Non si esclude che gli autori possano essere altri senza fissa dimora e che l’aggressione sia frutto di una vendetta. Gli agenti stanno raccogliendo ogni elemento utile alle indagini, dalle testimonianze di eventuali persone presenti fino ai video delle telecamere di sicurezza degli esercizi commerciali della zona.