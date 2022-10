Aeroporto di Fiumicino, nasconde il “bottino” nel bagaglio a mano: beccato un 38enne romano

Ancora tentati furti ai duty free dell’aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci, e autisti Ncc senza autorizzazioni. Sono stati i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma ad aver denunciato un 38enne per tentato furto e multato un autista Ncc che stava procacciando clienti senza averne titolo. Si tratta dell’ennesimo Noleggio con conducente ad essere stato intercettato dagli uomini dell’Arma sprovvisto delle necessarie autorizzazioni.

Il tentato furto nel duty free

In un duty free del terminale 3 un 38enne romano è stato beccato dai militari mentre cercava di andare via dal negozio senza pagare la merce che aveva nascosto nel bagaglio a mano. Ad aver visto l’uomo che si era impossessato di vari prodotti e stava cercando di evitare di passare per la cassa è stato il personale della vigilanza che ha prontamente allertato i Carabinieri. A seguito di perquisizione il “bottino” del valore di circa 100 euro è stato rinvenuto e restituito al negozio, mentre il 38enne è stato denunciato per tentato furto.

Ncc irregolare

Presso l’uscita del Terminal 3 – Arrivi, tra la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso un autista mentre procacciava clienti, senza averne titolo. Per l’abusivo è scattata la sanzione amministrativa di 2.064 euro e l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo.