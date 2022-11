Roma, rubano un’auto per il colpo e poi fanno razzia nei garage condominiali

Roma. Tre soggetti si aggiravano nella notte per il quartiere con l’obiettivo di mettere a segno i loro colpi e ricavarne un bel bottino per il fine settimana. Due uomini e una donna, come nei migliori film noir, che cercano una svolta con mezzi poco leciti. Ma il film di solito finisce bene per i protagonisti, in questo caso meno. I soggetti, dunque, erano alle prese con una serie di furti ai danni di garage della zona, e avevano tutto l’occorrente: un piano, una linea da seguire e soprattutto gli attrezzi giusti per poter scardinare e forzare qualsiasi porta.

Scassinatori di garage condominiali

Forzavano ed aprivano, con una certa facilità – forse perché avvezzi al mestiere – alcuni garage condominiali presenti in via Giacomo Costamagna, nella serata di ieri, nella speranza che qualcuno di questi potesse contenere qualche oggetto prezioso o rivendibile a buon prezzo attraverso i loro canali illeciti. Ma non è tutto, perché i tre rapinatori si erano portati sul luogo della rapina con un’auto, la qualche successivamente è stata anch’essa riconosciuta quale oggetto di furto. Insomma, prima rubano un’auto e poi tentano il colpo dei garage con i loro attrezzi. Con ogni probabilità si è trattato di un gesto premeditato da tempo, dopo un lungo monitoraggio della zona, degli orari e a seguito dell’individuazione preventiva dei garage che poi di fatto sono stati forzati.

Casilino, rapinano i negozi armati di pistola e ai piedi scarpe da ginnastica costose: caccia alla “Banda dell’Adidas”

L’intervento della Polizia

Ma nel piano non avevano considerato una variabile, neppure tanto impossibile da captare: le volanti della Polizia al continuo pattugliamento delle strade, anche di notte, proprio nel tentativo di prevenire atti di tal tipo. Ed è proprio così che è andata: i tre soggetti sono stati ”beccati” in flagrante mentre tentavano di forzare l’ennesimo garage della zona. Una volta individuati nel loro fare sospetto, sono stati fermati e identificati: un uomo italiano del ’64, un romeno del ’81 e una donna italiana classe ’87. Bloccati, gli agenti gli hanno anche sequestrato l’autovettura risultata oggetto di furto.

”beccati” per tentato furto in soccorso