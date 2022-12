Roma, rapito un ragazzo in un locale della movida a Ponte Milvio: forse una vendetta tra narcotrafficanti

Misterioso rapimento nella tarda serata di ieri in un noto locale di Ponte Milvio, a Roma. Un giovane pluripregiudicato, figlio di un pluripregiudicato, entrambi residenti nella di zona di San Basilio e conosciuti per reati inerenti allo spaccio, è stato rapito. Al momento del rapimento non c’erano pattuglie nei pressi del locale che potessero intervenire per bloccare l’azione del commando.

Il rapimento

Il rapimento è avvenuto ieri nella tarda serata. Un gruppo formato da circa sei o sette persone è entrato nel locale. Gli uomini hanno circondato il ragazzo e lo hanno preso di forza e caricato in una macchina per poi sparire. Al momento non c’è nessuna notizia del ragazzo. Le ricerche sono ancora in corso. Il cellulare del giovane risulta essere spento e questo rende molto difficili le ricerche del giovane.

Un particolare molto preoccupante – riferito da alcuni cittadini – sono stati dei fuochi d’artificio risuonati proprio in zona San Basilio alle 4:00 del mattino. Una batteria completa di fuochi, che hanno svegliato i residenti.