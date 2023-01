Totti-Blasi, fissata la prima udienza per il 14 marzo: avvocati al lavoro per separazione consensuale

Totti-Blasi verso la separazione consensuale. Via libera, allora, per il caso mediatico dell’anno, ovvero quello della separazione tra il Pupone Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi. I due, infatti, dopo mille dispetti, messaggi impliciti e ritorsioni, ora sarebbero convintamente orientati verso un accordo consensuale, rinunciando a ingaggiare una lunga disputa legale che risulterebbe di certo logorante per entrambi. Niente più dispute, insomma, ma una pacifica separazione senza troppo mal di testa. Un cambio di passo importante, certamente subentrato nelle ultime settimane, anche se già all’inizio non c’erano troppo indizi che facessero pensare ad un processo a lungo termine. E così, nella giornata del prossimo martedì 14 marzo, salvo imprevisti, il numero dieci della Roma e la sua ex moglie, dovranno comparire in tribunale per la prima udienza sulla separazione.

Totti-Blasi: il problema dei Rolex e il lavoro degli avvocati

Prima, però, da sciogliere, c’è ancora la sacrosanta questione dei Rolex. Ricordiamo, per gli appassionati della vicenda, che la collezione ha un valore stimato di 1 milione di dollari, e per porre fine alla catena infinita di ripicche, l’avvocato Simeone – difensore della conduttrice – aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso delle borse, che Totti ha fatto poi ritrovare, in attesa di riavere i suoi cronografi. Intanto, però, nessuno dei due ha voluto rinunciare a delle splendide vacanze natalizie: mentre Totti palleggiava sulle strade di Miami, incantando i passanti, Blasi si trovava sulle spiagge thailandesi, insieme al suo nuovo amore l’imprenditore Bastian Muller. Nelle ultime ore, invece, gli avvocati continuano a lavorare all’accordo sulla divisione del patrimonio da oltre 100 milioni di euro.