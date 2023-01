Totti e Ilary Blasi, si ritorna in Tribunale: i Rolex contro le borse

Totti e Ilary tornano nuovamente in Tribunale, a Roma. A quanto pare il prossimo incontro è stato fissato per l’imminente 3 febbraio. La data successiva, invece, sarà quella del il 14 marzo. Sono appena 39 i giorni per poter giocare la partita dell’anno, cioè quella processuale tra Francesco Totti, il Pupone, e Ilary Blasi, la bella conduttrice. Le due date e i due procedimenti, ovviamente, sono intimamente e strettamente collegati. Il primo round, quello previsto tra pochi giorni sarà quello che dovrà avvenire davanti al giudice per poter decidere finalmente sulla gravosa questione dei Rolex, sulle scarpe e sulle borse. Già al termine della seconda udienza, infatti, si era compreso che si discuteva della “reintegrazione al possesso” dell’outfit a sei zeri.

Ilary Blasi presenta Bastian alla famiglia e agli amici: le foto insieme in montagna

Totti e Ilary, verso uno scioglimento pacifico: e i Rolex?

All’epoca, di due avvocati, quello del Capitano e il rispettivo della showgirl, avevano discusso fino a tarda notte per capire e cercare di risolvere la faccenda spinosa, nel tentativo di evitare ulteriori conflitti all’interno delle aule di viale Giulio Cesare. Parliamo di qualche mese fa. Era precisamente lo scorso 11 novembre, e sembrava trapelare un incauto ma sano ottimismo sulla vicenda intera. E ora, ecco che dopo qualche mese, soffiano i venti di pace. Si tratta, insomma, per un accordo consensuale sulla separazione.

Il processo in tribunale e il lavoro degli avvocati

Del resto, se si dovesse trovare un punto di incontro tra i due contendenti, ecco che diventa molto probabile l’ipotesi che il primo procedimento venga riassorbito: quello che riguarda il famoso furto dei Rolex, così come la successiva scomparsa e dipartita di scarpe e borse. Ma diciamoci la verità: il percorso è ancora lungo e impervio, non facile. Tuttavia, proprio in queste ultime settimane, i due contendenti hanno incaricato i rispettivi legali per sondare il terreno al fine di raggiungere un accordo che consenta di chiudere il tutto in modo pacifico e sereno.