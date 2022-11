Francesco Totti e Ilary Blasi in aula venerdì, chi è il nuovo fidanzato di lei: cosa sappiamo su Edmondo

La separazione Totti-Blasi oltre a essere ormai diventata uno degli argomenti principali del gossip romano, e non solo, sta per diventare una questione processuale sicuramente non facile che prenderà il via già venerdì prossimo, 11 novembre, con un’udienza che sarà il prologo di un complicato iter processuale nel quale sono in seconda battuta si entrerà nel vivo di una separazione giudiziale che si annuncia incandescente.

Il confronto in aula tra Totti e Blasi

Venerdì prossimo, giorno nel quale la magistratura è chiamata a pronunciarsi sulla questione “borse-rolex”, il giudice incaricato Francesco Frettoni, ha chiesto anche che le parti siano presenti in aula per essere sentite: ciascuno dovrà esporre la propria versione dei fatti. L’argomento del contendere? Gli orologi Rolex del Pupone scomparsi dalla cassetta di sicurezza e le borse griffate della conduttrice che magicamente sono state ritrovate nella sauna di famiglia. Purtroppo non si può dire la stessa cosa degli orologi di oltre un milione di euro di valore di Totti dei quali ancora non si hanno tracce.

Un uomo misterioso nella vita di Ilary

E mentre Totti e Bocchi sembrano aver avviato la loro nuova vita insieme nella zona nord di Roma, anche Ilary sembra avere un nuovo interesse. La showgirl sarebbe stata paparazzata a cena fuori con l’immobiliarista Edmondo Israilovici. Ma dalle foto pubblicate sui vari giornali di gossip a tavolo con Ilary ed Edmondo ci sarebbero state anche altre persone. Improbabile, quindi, che si sia trattato di una cena romantica.