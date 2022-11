Ilary Blasi e le borse ‘sequestrate’ da Totti: ‘Lui le aveva nascoste nella SPA’

Ilary Blasi ha finalmente riavuto le sue borse indietro, ma non è stato Francesco Totti a riconsegnarle. Non è stato l’ex Capitano della Roma a restituire le borse firmate alla sua ex moglie. Le avrebbe infatti ritrovate Ilary Blasi in un posto inimmaginabile.

Le borse nascoste nella Spa di casa: la porta era chiusa a chiave

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Francesco Totti non avrebbe mai restituito alla conduttrice le sue borse firmate. Ilary le avrebbe trovate all’interno della Spa nella villa all’Eur dove lei continua a vivere con i figli, mentre Totti è in cerca di una nuova casa con la compagna Noemi Bocchi. Secondo quanto trapela dai nuovi rumor sembrerebbe infatti che Ilary Blasi non andasse nella Spa da tempo. La conduttrice avrebbe chiesto ai collaboratori domestici di aprire la porta della stanza, dato che era chiusa a chiave, fino a dover ricorrere a un fabbro.

Ilary Blasi trova le borse firmate, Totti ancora in attesa dei Rolex

La porta della Spa è stata forzata e Ilary avrebbe trovato lì le borse. Insomma, sembrerebbe che il Pupone abbia nascosto le borse di Ilary, ma il nascondiglio adesso è stato trovato e mentre la showgirl ha riavuto indietro i suoi oggetti, Francesco Totti sta ancora aspettando di riavere indietro i suoi Rolex.