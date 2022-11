Ilary Blasi con un altro uomo dopo Totti: chi è il nuovo fidanzato

Dopo la separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere al centro del clamore mediatico. Numerose, infatti, le vicende che li vedono protagonisti: prima la causa, tuttora in corso, anche per riappropriarsi dei propri beni (i rolex di lui e le borsette di lei che sembra siano rientrate), poi le foto di Totti con Noemi Bocchi ed ora, la Blasi è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo.

Ilary Blasi ha un nuovo amore?

Come detto, la showgirl è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Le foto sono apparse su l’ultimo numero di Diva e Donna e immortalano la Blasi in compagnia di un uomo misterioso fuori l’uscita di un ristorante. La circostanza, ha destato non poca curiosità ed ora, in molti si stanno chiedendo chi sia l’uomo vicino alla Blasi. Sempre secondo le indiscrezioni di Diva e Donna, la persona in questione di dovrebbe chiamare Edmondo e sarebbe un noto proprietario di un’agenzia immobiliare operante a Roma e Milano.

L’uscita separata

Va tuttavia precisato che durante questa cena la Blasi e ‘l’uomo misterioso’ non erano soli, con loro c’erano infatti altre 4 persone. Inoltre, nel magazine Diva e Donna si fa poi presente che una volta terminata la cena i due sono usciti separati. Attualmente, dunque, che i due siano solo amici o meno non è dato saperlo.