Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio a Monaco: la foto della coppia

Adesso che sono usciti allo scoperto, Francesco Totti e Noemi Bocchi si godono apertamente la loro relazione. La loro presenza passa tutt’altro che inosservata ai paparazzi e l’ultimo ‘avvistamento’ della coppia è stato effettuato a Montecarlo e precisamente nello stadio di Monaco.

Noemi Bocchi e Francesco Totti insieme allo stadio di Monaco

Totti e Bocchi sono stati immortalati insieme allo stadio di Montecarlo durante la partita Monaco-Clemont della Serie A francese. Rotto il silenzio, i due ormai sono una coppia a tutti gli effetti e la tv francese non si è certo fatta scappare l’occasione di riprenderli assieme. L’immagine di Totti e Noemi insieme allo stadio di Monaco ha fatto letteralmente il giro del web. In merito, non c’è molto da sorprendersi in quanto la coppia è una delle più discusse del momento.

La causa in tribunale

Intanto, la causa tra Totti e Ilary Blasi, iniziata lo scorso 14 ottobre, va avanti. Al centro dell’udienza, tra le altre cose, anche le famigerate borse di lei e gli altrettanto noti rolex di lui. Ognuno delle parti in causa vorrebbe infatti tornare in possesso dei propri averi ma, almeno per il momento, le cose sembrano andare per le lunghe.