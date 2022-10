Perché Noemi Bocchi, la fidanzata di Totti, è parte lesa in un processo: oggi in tribunale a Roma

Sarebbe stata avvista Noemi Bocchi a piazzale Clodio, colta mentre entrava nel famoso Tribunale romano. Sembra che la nuova fiamma di Francesco Totti, ex capitano della Roma e soprattutto da poco lasciato con Ilary Blasi, sia “parte offesa” all’interno di un processo.

Cosa sappiamo sul processo a Noemi Bocchi

C’è molto mistero attorno al processo che vede protagonista la nuova fiamma dell’ex calciatore. Sembrerebbe certo che tale situazione non dipenda dalla causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, considerato come la prima sentenza è prevista per venerdì 14 ottobre.