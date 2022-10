Ilary Blasi multata per sosta vietata dopo il video in cui prende in giro Totti al negozio di Rolex

Video amaro per Ilary Blasi al negozio di Rolex. La showgirl, che aveva girato una stories Instagram per prendere in giro l’ex marito Francesco Totti, è stata multata dalla Polizia Locale per sosta vietata.

Le dinamiche della multa a Ilary Blasi

La conduttrice si trovava al centro di Roma per girare il famoso video per prendere in giro l’ex Capitano della Roma, lasciando la propria Smart in sosta vietata. Una situazione che non è passata inosservata ai Vigili Urbani della Capitale, che hanno deciso di multare l’ex moglie del Pupone.

Da che doveva essere una piccola ripicca della showgirl verso le dichiarazioni pubbliche dell’ex calciatore riguardo la sparizione dei suoi rolex, il momento goliardico si è trasformato in una multa salata da dover saldare a Roma Capitale. La Blasi avrebbe capito l’infrazione commessa, accettando la contravvenzione e firmando il verbale dell’episodio in tutta tranquillità agli agenti della municipale che l’aveva fermata. Durante il dialogo con i vigili, la showgirl era in compagnia dell’amica Alessia Solidani.

Il video risposta a Totti

Come ben sappiamo, la conduttrice di Mediaset ha voluto punzecchiare Francesco Totti con la pubblicazione di quella stories. Infatti, tale iniziativa era stata messa in piedi principalmente per rispondere a una dichiarazione pubblica dell’ex capitano della Roma, che dichiarava come “Ilary Blasi gli avesse sottratto dei Rolex al momento di lasciare la vecchia casa coniugale”.

L’ex moglie del calciatore avrebbe pensato il video non solo per una questione puramente goliardica e anche far divertire qualche fan, ma anche per tutelare la propria reputazione con un messaggio ironico. Infatti, la donna avrebbe tenuto a guadagnare ulteriore consenso del pubblico sulla “guerra mediatica” con l’ex marito. Dopotutto, sulla Blasi si è detto tanto, addirittura che possedesse diversi amanti durante il periodo di matrimonio con il leggendario calciatore della Roma.

Come visibile dal video in cui prende in giro Totti, la showgirl sfoggia un grande sorriso alla fine del girato, facendo trapelare agli utenti di Instagram quanto le avrebbe fatto piacere pubblicare quel messaggio multimediale indirizzato come frecciatina all’ex marito.