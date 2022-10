Tapiro d’Oro per Totti: ‘Non lo dica a Ilary, altrimenti sparisce anche questo’

Tapiro d’Oro per Francesco Totti. La separazione più discussa di questo momento, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, non smette di far parlare di sé. Raggiunto dall’inviato di Striscia Valerio Staffelli, l’ex Pupone ha ricevuto il noto riconoscimento seguito della vicenda della “sparizione dei Rolex” che lo ha visto protagonista.

Tapiro d’Oro per l’ex Pupone

Uno scambio di battute si è susseguito tra Totti e Staffelli e l’ironia non è certamente mancata. “Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…” gli dice Staffelli che aggiunge: “Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi”.

Ecco invece la replica del calciatore: “Dici? Vediamo…” Lo storico inviato di Striscia chiede ancora all’ex Pupone se gli diano più fastidio gli sfottò dei laziali oppure i post della Blasi: “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti”, conclude Totti. Il servizio di Striscia andrà in onda domani sera.