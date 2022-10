Ilary Blasi accusa Francesco Totti: ‘Sono sparite 100 paia di scarpe, alcune valevano 4.000 euro’

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sta “giocando” a suon di Rolex, borse e ora anche scarpe. Ilary, infatti, avrebbe fatto rilevare come dopo essere scomparse le borse adesso manchino nel suo armadio anche un centinaio di scarpe firmate.

E la Blasi non s’è persa in chiacchiere, secondo il Messaggero, avrebbe presentato ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma per chiederne la restituzione.

Il “furto” delle scarpe della Blasi

Sorpresa per l’ex moglie di Totti che non avrebbe più trovato prima le borse griffate, poi alcuni gioielli e ora anche le scarpe di vari marchi importanti. Un “furto” ingente. Ma sarebbe più opportuno forse parlare di dispetti.

Ora non resta che aspettare l’udienza del 14 ottobre quando si discuterà di questo ricorso presentato dall’avvocato della conduttrice, Alessandro Simeone, per la reintegrazione e manutenzione del possesso.

Una separazione a suon di reciproci dispetti

Insomma la coppia è ormai al centro dell’opinione pubblica per i dispetti reciproci e tutto sarebbe partito dalla scomparsa degli orologi Rolex di Francesco Totti che aveva accusato la Blasi e il suocero di aver svuotato la casetta di sicurezza con tutti i Rolex “Sostiene che gli avevo regalati, ma sono da uomo”.