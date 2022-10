Divorzio Totti-Blasi e le chiacchiere sui tradimenti, Tapiro d’Oro a Flavia Vento: ‘Ancora ‘sto Francesco’?

Tapiro d’Oro per Flavia Vento. La donna è stata raggiunta dal celebre inviato di Striscia Valerio Staffelli che ha provveduto a consegnarle l’altrettanto nota statuetta per i tradimenti che hanno portato alla fine della lunga relazione tra l’ex Pupone e Ilary Blasi.

Leggi anche: Ilary Blasi e la ‘frecciatina’ a Totti: fa il video di fronte al negozio Rolex e poi lo tagga

Tapiro d’Oro per Flavia Vento: i ‘precedenti’ nel 2005

La showgirl non è nuova a simili ‘riconoscimenti’. Attapirata già nel 2005 quando Fabrizio Corona aveva parlato di presunte relazioni extraconiugali, le quali avevano tirato in ballo proprio la donna. Infatti, stando a quanto sostenuto dall’ ex re dei paparazzi, il presunto flirt tra i due sarebbe avvenuto persino un mese prima delle nozze con la Blasi, ai tempi incinta del loro primogenito.

La replica della showgirl

In quell’occasione la showgirl se davanti alle telecamere di Striscia aveva negato ogni pettegolezzo, poi a telecamere spente aveva confermato a Staffelli la veridicità dei rumors. Ora, a distanza di 20anni, l’inviato ha rievocato l’episodio. Ma la replica della donna non si è certo fatta attendere: ‘Ancora con questo Francesco? Sono passati 20 anni e io sono casta da 10. Un giorno spero di ricevere delle scuse’, ha concluso la showgirl.