Flavia Vento minaccia di querelare Antonella Elia: scintille a La Pupa e il Secchione

Come annunciato da giorni, in questa puntata de La pupa e il secchione Flavia Vento abbandonerà il programma. Ma la decisone della showgirl è fonte di polemica, visto che è già il quarto reality che la Vento lascia all’improvviso. Così, all’inizio della puntata la conduttrice Barbara D’Urso ha introdotto il discorso del ritiro e ha mostrato delle immagini inedite. Poi, al termine, si è collegata con Flavia Vento e ha provato a chiederle delle spiegazioni sulla sua decisione. Ma lei ancora una volta non ha voluto dire qual è la vera motivazione che la spinge a lasciare il programma. Al suo posto è però intervenuta Antonella Elia, che ha iniziato ad attaccare la Vento. La showgirl, sentendosi messa all’angolo, ha reagito fino al punto di dirle che, se non la finiva, l’avrebbe querelata.

Botta e risposta tra Antonella Elia e Flavia Vento

“Stai zitta o ti denuncio!”, ha detto la Vento. Ma Antonella Elia, per nulla spaventata dalla minaccia, ha proseguito, ribattendo così: “Denuncia pure quello che ti pare…”. In modo sarcastico Antonella Elia ha ricordato alla Vento di come, solo un anno fa, se ne era andata anche dal Gf Vip dopo solo una giornata di permanenza, per poi chiederle aiuto per rientrare. Prendendola in giro, questa sera le ha chiesto se tante volte la ragione dell’abbandono è la visita di un alieno arrivato nella villa per dirle di scappare.

Seppur colpita dalla risposta, a questo punto Antonella Elia ha preferito tacere e non ribattere con altri attacchi verso Antonella Elia. “Non ti rispondo”.

Flavia Vento lascia La Pupa e il secchione, ecco perché

In ogni caso, questa sera Flavia Vento lascerà la villa. Al suo posto entrerà Elena Morali. Dallo studio la conduttrice Barbara D’Urso ha nuovamente provato a chiedere il motivo per cui la soubrette ha voluto abbandonare il programma. Ma la Vento ha deciso di non parlare. L’unica cosa che ha rivelato è stata che durante il periodo in cui è stata nella villa “è successa una cosa grave, per questo me ne vado”. Ma la showgirl ha anche ribadito che non ne parlerà. Stupore, a queste parole, da parte della D’Urso, che ha provato a insistere, ma senza risultato.