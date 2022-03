Elena Morali: chi è, età, carriera, vita privata, Luigi Favoloso, Instagram, La Pupa e il Secchione 2022

Dopo la decisione di Flavia Vento di abbandonare, per l’ennesima volta, un reality, a La Pupa e il Secchione al fianco di Aristide Malnati arriverà Elena Morali, showgirl e influencer, che entrerà a far parte, in maniera ufficiale, del cast variegato della trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Ma conosciamola meglio!

Chi è Elena Morali

Elena Morali è una showgirl italiana che ha preso parte a diversi reality e game show italiani, tra i quali ricordiamo La pupa e il secchione e ovviamente L’isola dei Famosi. La Morali è nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo e ha compiuto 32 anni il 28 gennaio scorso. Da sempre appassionata di beauty, dopo il diploma pedagogico ha lavorato come hostess e promoter. Ma il suo sogno è sempre stato uno: entrare nel mondo dello spettacolo. E ci è riuscita.

La carriera

Elena Morali ha mosso i primi passi nel mondo della moda partecipando a Miss Padania e Miss Universo, ma la svolta è arrivata nel 2010 quando ha partecipato al programma di Italia 1, La Pupa e il Secchione. Da qui ha iniziato la sua carriera, ha preso parte al programma Matricole e Meteore, è entrata nel cast di Chiambretti Night ed è stata spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso.

L’Isola dei Famosi e Beautiful

Elena Morali ha partecipato a un videoclip di Pitbull, ha inciso un singolo e ha partecipato all’Isola dei Famosi. Ma non solo. Nel 2019 ha anche recitato nella celebre soap Beautiful: a dichiararlo è stata lei stessa, insomma un bel privilegio!

Chi è l’ex fidanzato Scintilla

Ma veniamo ora alla vita privata della showgirl, che è sempre stata sulle prime pagine dei giornali di gossip, perché per tanti anni è stata fidanzata con Gianluca Fubelli, comico di Colorado, conosciuto come Scintilla. La loro storia iniziò nel 2017 e finì con la partecipazione di Elena a L’isola dei Famosi a causa di flirt con Marco Ferri. Precedentemente nel cuore della Morali ci sono stati anche Renzo Bossi (figlio di Umberto), Guè Pequeno, Mario Balotelli e anche Daniele Di Lorenzo.

La storia d’amore con Luigi Mario Favoloso

Elena Morali ha avuto una storia d’amore, sempre un po’ traballante, con Luigi Mario Favoloso. Hanno iniziato il loro rapporto con l’inizio del lockdown ma sembra che adesso i due non stiano più insieme. Anzi Nina Moric ai microfoni di Barbara D’Urso ha raccontato di aver avuto una lunga telefonata con la Morali, che le avrebbe confessato di continuare la relazione con Luigi Mario solo perché viene ricattata. L’uomo, infatti, starebbe utilizzando un video intimo per costringere la donna a stare con lui. La replica di Elena Morali, però, non si è fatta attendere: “Nessun revenge porn, Luigi non mi ricatta”.

Elena Morali: Instagram

Elena Morali su Instagram è seguitissima! Il suo profilo ufficiale @elenamoralireal conta oltre un milione di followers!