Flavia Vento lascia la Pupa e il Secchione: è il quarto reality che abbandona all’improvviso

Flavia Vento dice addio alla Pupa e il Secchione. Non è la prima volta che la showgirl inizia un reality ma poi getta la spugna: era già accaduto in precedenza: prima a La Fattoria, poi all’Isola dei Famosi e infine al Grande Fratello. L’annuncio del suo ritiro viene dato da Barba D’Urso. Vediamo maggiori dettagli al riguardo.

Flavia Vento lascia lo show

Flavia Vento ha abbandonato lo show alla seconda puntata, dopo essere rientrata nella villa insieme ad Aristide Malnati. Barbara D’Urso ha cercato in tutti i modi di convincerla a restare, ma la showgirl non ha voluto sentire ragioni: ha fatto le valige ed è andata via. Il motivo non sarebbe stata la mancanza dei suoi cani, ma al momento non si sanno ulteriori informazioni: tutto verrà svelato dalla conduttrice nella puntata di martedì.

Una situazione troppo dura?

La situazione, nella villa, si era fatta forse troppo dura: sebbene la conduttrice avesse chiesto che Flavia e Aristide non venissero eliminati nonostante avessero perso la prova del Bagno di Cultura Flavia ha abbandonato la trasmissione. La coppia avrebbe dovuto dormire in uno sgabuzzo, ed è stato allora che la showgirl ha iniziato a cedere: ha prima tentato di dormire in giardino, poi, alla fine, ha fatto le valige.

In arrivo una “pupissimerrrima”

La stessa Barbara D’Urso ha mostrato una grafica in cui sono stati riassunti i reality abbandonati da Flavia Vento: c’è La Fattoria, dove è rimasta 6 giorni, poi l’Isola dei Famosi a cui ha partecipato due volte resistendo 14 e 7 giorni, addiittura il Grande Fratello dove è andata via dopo un solo giorno. Ma la trasmissione ha già trovato una sostituta. Queste le parole dell’ D’Urso: “Martedì faremo entrare una nuova Pupa. Famosa? Non abbiamo delle persone famose, ma abbiamo una Pupa che già è stata vista. Diciamo che, come Flavia Vento, è in televisione spesso. Una pupissimerrima”.

