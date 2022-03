Flavia Vento lascia la Pupa e il Secchione, chi la sostituirà? Parte il toto-pupa

Flavia Vento lascia la Pupa e il Secchione. L’annuncio choc è stato fatto da Barbara D’Urso oggi pomeriggio e si tratterebbe di una decisione definitiva tanto che sarebbe già pronto il nome per sostituire la concorrente. Confermate dunque tutte le indiscrezioni dopo la puntata di martedì scorso. Inevitabile allora è scattato il toto-pupa.

Paola Caruso a La Pupa e il Secchione con Aristide Malnati?

Sul nome ovviamente (c’era da scommetterci) le bocche sono super cucite. La conferma del ritiro, che ormai possiamo considerare ufficiale, è stata data nel corso di Pomeriggio 5. Subito dopo, come mostra anche il post pubblicato dalla pagina Facebook del programma, è partita la caccia al nome del sostituto. Chi sarà dunque a prendere il posto di Flavia Vento in coppia con Aristide Malnati?

La D’Urso, a domanda diretta, ha spiegato da un lato che “non sarà Paola Caruso a prendere il posto della Vento”. Al tempo stesso ha rivelato che la nuova concorrente sarà “molto sensuale” e che è “già stata spesso in tv“. La nuova concorrente, come spiegato dalla conduttrice entrerà in gioco martedì prossimo.

Perché si è ritirata Flavia Vento

Al momento le cause del ritiro dal programma della concorrente non sono note. Il ritiro è stato irrevocabile malgrado la stessa Barbara D’Urso abbia provato, da quanto si apprende, “a farle cambiare idea“. Pertanto, a pochissimi giorni dall’avvio del programma, ci sarà un cambio nelle coppie in gara stavolta dovuto non a un’eliminazione ma ad un ritiro.