La Pupa e il Secchione 2022 daily, quando e dove vedere le puntate pomeridiane del reality show

Con un ‘format’ del tutto innovativo, tra esperimento sociale e reality, poche settimane fa ha preso il via la quinta edizione de La Pupa e il Secchione, lo show di Italia 1 che quest’anno, per la prima volta, vede alla conduzione Barbara D’Urso. E sarà lei ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio, tra cultura e spettacolo, per ben 8 serate, ogni martedì a partire dalle 21.20 circa. Ma oltre a quell’appuntamento, i fan potranno seguire il programma anche in diversi daytime nella fascia pomeridiana, così da restare aggiornati sulle dinamiche in villa e sulle storie dei protagonisti. Ma a che ora? E dove sintonizzarsi?

I pomeridiani de La Pupa e il Secchione 2022: dove vederli e a che ora

Il format, in versione ridotta, va in onda giorno giorno alle 13, sempre su Italia 1. Una fascia di circa 10 minuti, che prende il via subito dopo Studio Aperto e che termina per lasciare spazio a Sport Mediaset. Dieci minuti, pochi sì, ma abbastanza per capire cosa succede nella villa, tra dinamiche e scontri. Il martedì sera, invece, in prima serata, andrà in onda il programma vero e proprio con i concorrenti che arriveranno in studio, sotto l’occhio attento dei tre giudici, per raccontarsi.

Quante puntate sono e quando finisce

La Pupa e il Secchione, come anticipato, terrà compagnia al pubblico per ben 8 serate (oramai ne sono 6 considerando le prime due puntate). La finale, quindi, è in programma, salvo cambiamenti del palinsesto, martedì 3 maggio: quale coppia trionferà?