La Pupa e il Secchione 2022, quale coppia è stata eliminata ieri sera: cosa è successo martedì 22 marzo in studio

Ha preso il via la settimana scorsa e ha ottenuto già un boom di ascolti. E interazioni sui social, che sono impazziti, tra twitter e hashtag di tendenza. Stiamo parlando dello show del martedì sera di Italia 1, La Pupa e il Secchione, che quest’anno è tornato in onda sotto una veste del tutto innovativa. Da una parte l’esperimento sociale con pupe e secchioni all’opera, dall’altra una sorta di reality perché i concorrenti, un po’ come accadeva per il Grande Fratello Vip, vivono chiusi in una villa. Tra scontri, equilibri che vacillano e legami sempre più solidi. Ma cosa è successo nella seconda puntata? Chi è stato eliminato e ha dovuto abbandonare il gioco?

La Pupa e il Secchione 2022: cosa è successo nel corso della puntata

Nel corso della prima puntata, Barbara D’Urso, padrona di casa, ha dato il benvenuto ai concorrenti che, per ben 8 settimane, vivranno in una villa. Poi non sono mancate le gaffe, come quella di Emy Buono, la pupa convinta che Silvio Berlusconi sia Presidente della Repubblica. Così come non sono mancati gli scontri: il secchione Mirko Gancitano, infatti, ha avuto un botta e risposta con Vera Miales, che ha accusato la fidanzata Guenda Goria di non accettare la sua storia d’amore con il padre Amadeo. Liti anche tra i giurati e confronti accesi tra Maria Laura De Vitis e i giudici, Soleil e Federico Fashion Style, che non credono nella sua relazione con l’ex Paolo Brosio.

Quale coppia è stata eliminata

Nel corso della prima puntata andata in onda la settimana scorsa la giuria ha indicato per l’eliminazione due coppie: quella formata da Asia, Emy e Alessandro e quella composta da Mirko e Vera. Alla fine sono stati i tre ad essere eliminati dal gioco. Ma non del tutto perché hanno avuto la possibilità di dormire nello sgabuzzino per l’intera settimana: rientreranno in gioco? E chi è stato eliminato dopo il bagno di cultura nella seconda e imperdibile puntata?

Le coppie in gara

Le coppie in gara sono 8, ma questa sera farà il suo ingresso come secchione anche l’influencer Gianmarco Onestini, molto attivo soprattutto in Spagna dove ha preso parte a diversi reality. Ma vediamo nel dettaglio le coppie de La Pupa e il Secchione 2022: