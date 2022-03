Nicolò Scalfi: chi è, età, biografia, fidanzata, la Pupa e il Secchione

C’è Nicolò Scalfi, l’ex campioncino di Caduta Libera nel cast de La Pupa e il Secchione al via stasera, martedì 15 marzo 2022. Il programma riparte con la nuova edizione con una conduttrice d’eccezione tra le più amate dal pubblico, Barbara D’Urso. Scalfi, nel programma, ricoprirà il ruolo di “secchione”.

Chi è Nicolò Scalfi l’ex campioncino di Caduta Libera

E’ diventato famoso con Caduta Libera, il quiz show condotto da Gerry Scotti, partecipando come concorrente quando aveva poco più di vent’anni. E’ stato campione da ottobre 2018 a luglio 2019 riuscendo ad accumulare un montepremi ricchissimo. Circa 700mila euro (in gettoni d’oro) la vincita totale.

L’età del “secchione”

Nicolò è nato a Sarezzo in provincia di Brescia nel 1999. Oggi ha 23 anni. Oggi inizia la sua nuova avventura nel programma “La Pupa e il Secchione” che vedrà nella giuria, tra gli altri, Antonella Elia, ex opinionista del Grande Fratello Vip, e Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip.

Fidanzata, profilo Instagram

Fino a pochi mesi fa la sua fidanzata era Sara Mustari ma ad oggi non sappiamo se la storia prosegui ancora o meno. Su Instagram esistono alcuni profili Instagram (fan page) di Nicolò Scalfi così come un account Facebook che però non viene aggiornato ormai da tempo.