La Pupa e il Secchione Show 2022, svelati i primi concorrenti ufficiali: nomi, cast e anticipazioni

Sta per debuttare, in una versione tutta nuova, lo show di Italia 1 ‘La Pupa e il Secchione‘, che questa verrà condotto da Barbara D’Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5. Proprio lei, infatti, durante la sua trasmissione ha svelato i nomi dei primi concorrenti ufficiali, quelli che dal 15 marzo prossimo sbarcheranno sul piccolo schermo.

Chi sono i concorrenti de La Pupa e il Secchione 2022

Barbara D’Urso ha annunciato, nel suo salotto televisivo, i nomi dei primi concorrenti. A La Pupa e il Secchione 2022 arriveranno Paola Caruso e Flavia Vento, che saranno entrambe delle Pupe. Ma non solo. Ritornerà in televisione anche Francesco Chiofalo, il ‘Lenticchio’ di Temptation Island. Come secchione, invece, arriverà il momento di Aristide Malnati, ex concorrente del GF VIP. Ma non solo. A La Pupa e il Secchione rivedremo Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera.

Chi sono i giudici

Nel promo di Barbara D’Urso sono stati confermati anche i nomi della giuria, o meglio di due giudici. Stiamo parlando di Antonella Elia, ex opinionista del Grande Fratello Vip, e di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. E chi sarà il terzo giurato? La padrona di casa ha spiegato: ‘Terzo giurato o terza giurata è un segreto per noi. Dobbiamo capire delle cose’. Insomma, tutto è avvolto dal mistero e c’è chi fa il nome di Soleil Sorge, ancora nella casa del GF VIP. Sarà lei? Chissà!

Quando inizia il programma

La Pupa e il Secchione 2022, stando allo spot pubblicitario trasmesso in tv, andrà in onda a partire da martedì 15 marzo su Italia 1. Con tantissime novità. La prima è che alla conduzione ci sarà Barbara D’Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5.