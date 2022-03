Vera Miales, chi è, età, lavoro, altezza, curiosità, Instagram

Vera Miales. E’ in programma l’inizio scoppiettante di uno dei format più attesi della televisione: La Pupa e il Secchione. Se il Grande Fratello Vip finisce (l’ultima puntata è proprio questa sera, lunedì 14 marzo), d’altro canto, è pronto ad iniziare un nuovo reality show , ‘La Pupa e il Secchione Show 2022’, che andrà in onda su Italia 1 ogni martedì. Tra i vari protagonisti di questo nuovo inizio, la bellissima Vera Miales. Conosciamola meglio insieme!

Vera Miales, chi è la modella digitale del momento

Vera Miales è una modella e influencer moldava di 36 anni. E’ nata il 1 gennaio del 1985, sotto il segno dell’Acquario e sui social è molto seguita. Non si hanno molte informazioni su di lei, se non è che è fidanzata con il giornalista Amedeo Goria. Bellissima, alta, slanciata (1,80), e pesa poco più di 60 kg. Il successo professionale dalle passerelle ai servizi fotografici arriva subito per lei, la fama è, invece, dovuta al sul lavoro di influencer e la sua presenza sui social. Vera Miales non poteva non essere su Instagram, con il suo account ufficiale @veramiales da oltre 30mila followers ed è tra le più apprezzate modelle digitali del momento. E’ di origini moldave, ma ora vive a San Benedetto del Tronto ed ha una sorella di nome Martina.

La storia Amedeo Goria

La relazione viene resa nota solamente nel 2021, ed è subito critica all’anagrafe! Infatti tra i due ci sarebbero ben 31 anni di differenza a separarli, motivo per cui la relazione è stata da sempre molto discussa. Qualche tempo fa, poi, Vera Miales ha anche difeso Amedeo, mentre nella casa del Grande Fratello tutti lo accusavano di girare in mutande per la casai: la ragazza ha spiegato che non gli erano ancora arrivati gli indumenti, mettendosi dalla sua parte.

La modella a La Pupa e il Secchione 2022

Dopo il presunto scandalo della sua gravidanza, durante la passata edizione del Grande Fratello, e dopo aver dimostrato di non essere incinta, nonostante il suo forte desiderio di maternità, ora ritorna in scena. E lo fa in grande stile, con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso su Italia1. Vera entra così nel cast di un reality per la prima volta. Come sarà la sua permanenza tra i concorrenti? Riuscirà ancora a farsi notare?

Instagram

Come già anticipato, Vera Miales su instagram conta oltre 30mila followers mila follower, e grazie al noto social ha raggiunto un discreto successo mediatico. Il suo profilo è ricco di foto che la vedono posare per marchi e brand di moda. Ma il lavoro non è tutto. Molti sono i post di momenti quotidiani insieme ad Amedeo Goria, che rivelano come la coppia stia ancora funzionando alla grande.