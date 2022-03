Barbara D’Urso: chi è, età, carriera, Instagram, fidanzato oggi, stipendio, programmi tv, La Pupa e il Secchione

Tutto pronto, dopo l’emozionante puntata di ieri, per l’appuntamento della domenica con Verissimo. In studio, da Silvia Toffanin, arriverà Barbara D’Urso, che per la prima volta dal 15 marzo sarà al timone dello show di Italia 1, La Pupa e il Secchione 2022.

Chi è Barbara D’Urso, La Pupa e il Secchione

Barbara D’Urso, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso, è nata a Napoli il 7 maggio del 1957. Barbara è la prima figlia di Rodolfo D’Urso, originario di Laurenzana, in provincia di Potenza, e di Vera Pentimalli, originaria di Sant’Eufenia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Rimasta orfana della madre a soli 11 anni, Barbara ha trascorso la sua infanzia a Napoli fino ai 19 anni. Si è poi trasferita a Milano e ha tentato di entrare nel mondo della moda. In realtà, ha debuttato come showgirl nel 1977 e nel 1978 è passata in Rai per partecipare al varietà della Rete 2, Stryx. Nel decennio successivo si è buttata a capofitto nel mondo del cinema: ha partecipato a diversi film per il piccolo e grande schermo. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto svariate edizioni del Grande Fratello e ha scritto anche libri.

Chi è il marito, vita privata, figli

Barbara D’Urso tra il 1977 e il 1979 è stata la fidanzata di Memo Remigi, e in seguito ha avuto un flirt con Miguel Bosè e Vasco Rossi. Dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, sono nati i suoi due figli: Gianmauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre del 2002 Barbara si è sposata con il ballerino Michele Canfora dal quale si è separata nel 2006 e divorziata due anni dopo.Attualmente sembra essere single. Sarà ancora in cerca dell’amore vero?

Instagram

Barbara D’Urso è molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram: è seguitissima e condivide scatti della sua quotidianità con i tanti followers.

All’età di 24 anni ha posato per Playboy.

Quando inizia La Pupa e il Secchione: cast concorrenti

Barbara D’Urso ha annunciato, nel suo salotto televisivo, i nomi dei primi concorrenti. A La Pupa e il Secchione 2022 arriveranno Paola Caruso e Flavia Vento, che saranno entrambe delle Pupe. Ma non solo. Ritornerà in televisione anche Francesco Chiofalo, il ‘Lenticchio’ di Temptation Island. Come secchione, invece, arriverà il momento di Aristide Malnati, ex concorrente del GF VIP. Ma non solo. A La Pupa e il Secchione rivedremo Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera. Nel promo di Barbara D’Urso sono stati confermati anche i nomi della giuria, o meglio di due giudici. Stiamo parlando di Antonella Elia, ex opinionista del Grande Fratello Vip, e di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. E chi sarà il terzo giurato? La padrona di casa ha spiegato: ‘Terzo giurato o terza giurata è un segreto per noi. Dobbiamo capire delle cose’. Insomma, tutto è avvolto dal mistero e c’è chi fa il nome di Soleil Sorge, ancora nella casa del GF VIP. Sarà lei? Chissà!