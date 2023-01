Fabio Rovazzi, chi è la nuova fidanzata: età, lavoro, foto e Instagram

Fabio Rovazzi sarà ospite a Verissimo e rilascerà un’incredibile intervista a Silvia Toffanin, in cui rivelerà tutti i retroscena sulla sua vita sentimentale. Dopo la relazione di tre anni con Kokeshi, il famoso cantante sembra essere di nuovo pronto per una nuova storia. Chi è la sua nuova fiamma? Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo.

La vita privata di Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi sono stati insieme per tre anni e sono state una delle coppie vip più amate: grazie alla loro “naturalezza”, spontaneità e vena divertente hanno conquistato proprio tutti i fan. La storia d’amore, però, è finita all’inizio dell’anno scorso, anche se l’annuncio ufficiale c’è stato soltanto i primi d’agosto 2022. Rovazzi ha fatto una storia su Instagram in cui ha dichiarato la fine ufficiale della relazione, sottolineando che “Non è successo nulla di brutto tra noi, anzi. Semplicemente, a volte, le cose belle finiscono“. Kokeshi ha confermato, dicendo che semplicemente i due avevano smesso di amarsi e il sentimento era mutato in amicizia. Ancora oggi si vogliono bene e talvolta ricordano ancora tutte le buffe avvenute e gli scherzi che si sono fatti.

La nuova fidanzata del cantante: età e lavoro

Dopo la rottura con Kokeshi, Rovazzi sembrerebbe pronto ad una nuova storia d’amore e alcuni paparazzi avrebbero già il nome. Durante l’estate scorsa, il cantante ha trascorso un periodo a Los Angeles, dove ha fatto numerose gite in barca con l’amico Tiziano Ferro e altri personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Tra questi, è saltata subito all’occhio l’attrice Stefania Spampinato. Lei è catanese, nata sull’isola il 17 luglio 1982 e ha 40 anni, 12 anni più di Fabio. Non sappiamo se per lui la differenza d’età sia un problema, dato che Kokeshi aveva solo 2 anni in meno rispetto a lui. Stefania è diventata una famosa attrice grazie al suo ruolo di Caterina DeLuca in Grey’s Anatomy e Station 19.

Stefania Spampinato: foto e Instagram

Stefania e Fabio non si sono pronunciati in merito. Anzi, Fabio Rovazzi ha dichiarato più volte che d’ora in poi preferisce tenere la sua vita privata un po’ più nascosta e lontana dalle telecamere. Sui social, ovviamente, non compaiono foto dei sue insieme. Stefania ha un profilo Instagram da quasi 1 milione di followers e condivide molte foto dei suoi servizi fotografici professionali: