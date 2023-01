Chiara Ferragni e l’annuncio su Instagram alle 15: ecco di cosa si tratta

Un annuncio speciale attende i fan della nota influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. L’appuntamento è per oggi alle 15, a darne notizia lei stessa sui social, mezzo che la donna usa quotidianamente per comunicare e per condividere con i propri fan moltissimi momenti della propria vita familiare e professionale. Ma cosa vorrà dire ai propri fan la seguitissima influencer?

Il misterioso e speciale annuncio di Chiara Ferragni oggi alle 15

Come detto a darne notizia è stata la stessa Ferragni attraverso una storia su Instagram, nella quale mostra un orologio che segna le ore 10.30, quasi a scandire il countdown che la separa dalla notizia che, alle 15 di questo pomeriggio, vuole comunicare e condividere con i propri fan. A riguardo la donna non ha fornito nessun dettaglio, nessuna anticipazione o particolare. La Ferragni ha solamente detto che si tratterà di una notizia speciale coronando il tutto con un cuoricino, simbolo che lascia pensare che quanto si accinge a comunicare sia certamente qualcosa a cui tiene, che le sta molto a cuore. Non è la prima volta che la donna annuncia di voler dare un annuncio importante e in merito, i rumors non si sono certamente fatti attendere.

Le ipotesi

Tante le idee sul tavolo. C’è chi crede che sia qualcosa di inerente alla numerose iniziative lavorative che la vedono protagonista e chi ancora, ritiene che invece abbia a che fare con la sua imminente partecipazione a Sanremo. Per quel che riguarda propriamente quest’ultimo, ritroveremo Chiara al fianco di Amadeus nella puntata di apertura di Sanremo il prossimo 7 febbraio e la donna, sempre mediante un annuncio qualche settimana fa, ha comunicato che l’intero cachet sarà devoluto a sostegno delle donne vittime di violenza. Tornando all’annuncio di oggi, senza dubbio, la curiosità da parte dei follower è davvero alle stelle! Non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza ed attendere le quindici per scoprire il contenuto dello speciale quanto misterioso annuncio di Chiara Ferragni.