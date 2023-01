Sanremo 2023, Amadeus pensa a Peppino di Capri come ospite

Peppino Di Capri pronto a tornare a Sanremo 2023. E’ l’idea suggestiva di Amadeus, che sta scegliendo attentamente gli ospiti da portare all’interno della kermesse canora. Il celebre cantautore caprese, vedrebbe al Festival un vero e proprio tributo alla propria carriera musica. Infatti, il cantante tornerebbe a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per la sedicesima volta, diventando uno tra i volti più presenti alla manifestazione canora.

Peppino di Capri a Sanremo 2023: tributo alla carriere musicale?

Di Capri sarebbe un ospite di lusso all’interno di questa edizione sanremese. Non solo perché uno delle voci più iconiche della musica italiana e napoletana, ma anche perché ha sempre vissuto da protagonista questa manifestazione. E’ stato due volte vincitore del Festival di Sanremo: nel 1973 con “Un grande amore e niente più”, imponendosi davanti a Peppino Gagliardi e Milva; si ripeté nel 1976, ultima edizione peraltro nel Casinò, con il pezzo “Non lo faccio più”, anche qui arrivando davanti a grandi della musica come Dori Ghezzi e Sandro Giacobbe.

Peppino di Capri è pronto a tornare, o almeno così vorrebbe Amadeus. Lo vorrebbe inserire nella quarta serata, quella dedicata agli ospiti Over 70 del Festival. Ma per l’occasione cercava una star non solo che fosse solo il “papà della musica italiana”, ma anche una voce conosciuta all’estero. Di Capri risponde a tutto ciò. Tra gli Anni ’50 e gli Anni ’60, tra un twist e un Rock’n Roll, divenne amico dei Beatles, incontrandoli nella loro esperienza dei pub di Amburgo e successivamente aprendo un loro leggendario concerto a Milano.

Il resto è storia. Il nome di Peppino Di Capri ha fatto strada anche in Sudamerica, ascoltato fin dai nostri nonni emigrati in quelle terre in cerca di lavoro e fortuna. Un artista rimasto immutato nel tempo, capace di guadagnare la simpatia anche di qualche giovane che si avvicina alla musica.