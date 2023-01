Sanremo 2023, ecco i duetti: ci saranno anche Lorella Cuccarini e Fedez, ultime news

Ancora non c’è nulla di ufficiale, solamente indiscrezioni che arrivano da Il Giornale, che è riuscito a svelare probabilmente i nomi di coloro che saranno presenti a Sanremo 2023 per i duetti che si esibiranno sul Palco dell’Ariston. Sì, perché a Sanremo 2023 ci sarà anche la serata dei duetti, precisamente durante la serata del 9 febbraio 2023.

Sanremo 2023, anticipazioni e spoiler sui duetti del 9 febbraio

Insomma, già molte cose erano state svelate e spoilerate. Al padrone di casa e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 mancava davvero poco da svelare. E anche quel poco sembra che gli sia stato rovinato da una indiscrezione non da poco, condivisa da Il Giornale e che riguarda la serata in cui gli artisti in gara si cimentano in cover di brani famosi parallelamente accompagnai sul palco dell’Ariston da amici cantanti e non solo. Amadeus non l’avrà di certo presa bene, ma sicuramente i fans sono già in grande escandescenza.

I duetti svelati per Sanremo 2023: da Fedez alla Cuccarini

Siete pronti a scoprire chi duetterà sul palco di Sanremo nella serata del 9 febbraio 2023? Continuate a leggere l’articolo.