I Pooh a Sanremo 2023: chi sono, età, componenti, carriera e canzoni

Pooh a Sanremo 2023. ”Col dopobarba che sa di pioggia e la 24ore…..” in quanti hanno vissuto quel momento? In quanti si sono ritrovati nei testi dei mitici Pooh? Beh, una cosa è certa: sono almeno due le generazioni vissute e cresciute all’insegna dei loro intramontabili pezzi che hanno davvero la storia della musica italiana, senza esagerazioni. A distanza di anni, la band è più unita che mai, e i loro concerti degli ultimi anni hanno continuano ad emozionare il pubblico proprio come le prime volte. Insomma, i Pooh sono probabilmente il gruppo musicale più conosciuto, amato e apprezzato della storia della musica italiana, ma con un certo riconoscimento anche all’estero. Ma siete davvero sicuri di conoscerli? Scopriamo insieme qualche curiosità su di loro.

I Pooh: chi sono, i componenti, la storia

Un gruppo la cui reputazione è immensa in Italia. Tantissime, ad esempio, anche le cover band che continuano a ricordare nostalgicamente i loro brani intramontabili. Il gruppo dei Pooh ha cambiato, durante il corso degli anni, diverse volte composizione. Ad ogni modo, la formazione storica dei Pooh, quella rimasta insieme per ben 36 anni è quella composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio. L’esordio della grande band italiana risale al 1966, e la prima formazione ufficiale è stata così composta: Valerio Negrini, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mauro Bertoli, Mario Goretti, Gilberto Fagioli e Bob Gillot.

Gli esordi e i primi brani di successo

Dopo le prime prove e le prime apparizioni in pubblico, fu da subito chiaro che i Pooh avrebbero avuto un enorme successo da lì a venire. E così il primo 45 giri pubblicato fu Vieni Fuori e L’uomo di Ieri, mentre il secondo Quello che non sai e Bikini Beat, poi seguito dal famoso Per quelli come noi. Ma il grande successo, quello che davvero li ha consacrati al Pantheon della musica italiana è datato 1968 con il 45 giri In silenzio/Piccola Katy. Con quest’ultimo brano, i Pooh scalano velocemente o le classifiche, diventando un fenomeno musicale virale e ottenendo il tanto agognato successo nazionale.

Gli anni Novanta e la vittoria al Festival di Sanremo con ”Uomini Soli”

Per molti anni continueranno a produrre musica, giungendo attivamente fino agli anni ’90, anni in cui la band corrobora ancora il successo dopo la loro quasi venticinquennale carriera. Ancora una volta si confermano la band italiana più apprezzata. Infatti, a marzo vincono il Festival di Sanremo con il brano Uomini soli, precisamente presentata il 2 marzo 1990. Poco dopo il Festival di Sanremo di quell’anno, poi, verrà pubblicato anche l’album omonimo, con all’interno altre tracce di successo come L’altra donna, Giulia si sposa e Tu vivrai.