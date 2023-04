Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 22 aprile e domenica 23 aprile 2023

Ospiti Verissimo, chi sarà intervistato da Silvia Toffanin questa settimana? Torna come ogni settimana l’appuntamento – imperdibile – con il salotto pomeridiano che ogni weekend ci tiene compagnia su Canale 5. Anche domani e dopodomani saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno in studio. Ma chi ci sarà? Scopriamolo insieme con tutte le anticipazioni!

Ospiti Verissimo sabato 22 aprile 2023

Partiamo dalla puntata di domani, sabato 22 aprile 2023. Come sempre l’appuntamento è dalle ore 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà i “suoi” VIP nel salotto targato Mediaset nel programma assoluto protagonista, anche in termini di ascolti, del palinsesto del fine settimana. Ebbene, tra gli ospiti ci sarà l’attivista e opinionista Vladimir Luxuria. Il suo impegno a favore dei diritti per la comunità LGBTQ+ la contraddistingue da sempre: oggi ricopre il ruolo di Direttrice Artistica del Lovers Film Festival. Luxuria è anche uno dei volti noti della nostra tv avendo partecipato a molteplici programmi e trasmissioni, tra cui reality, in molteplici vesti. Ma a Verissimo vedremo anche Martina Stella: l’attrice, che oggi ha 39 anni ed è mamma di due figli (Ginevra e Leonardo), si racconterà a cuore aperto facendo il punto sulla sua vita professionale e privata.

Chi sarà in studio domani da Silvia Toffanin, gli altri ospiti

In studio vedremo poi la cantante Federica, reduce dall’esperienza di Amici di Maria De’ Filippi. In studio per la prima volta anche Antonia Liskova, protagonista femminile della fiction di Canale 5 “Il Patriarca”. E ancora, reduce dall’esperienza fatta al “Grande Fratello Vip” Milena Miconi e il momento delicato di Paola Caruso. Infine, per parlare del suo percorso di vita, il monaco buddista e make up artist Kodo Nishimura, militante a livello internazionale dei diritti Lgbtq+.

Ospiti Verissimo domenica 23 aprile 2023

Silvia Toffanin tornerà poi in studio anche domenica pomeriggio per il secondo appuntamento con Verissimo. Anche in questo caso sarà lungo l’elenco degli ospiti che si susseguiranno su Canale 5. Si parte da Roberto Bolle, e poi anche Sonia Bruganelli, per la prima volta insieme alla figlia Adele Bonolis. Inoltre, prima intensa intervista madre-figlio nel talk di Canale 5 anche per Romina Power e Yari Carrisi Power. Infine, spazio alla band dei record, che con 100 milioni di dischi venduti ha fatto la storia della musica italiana: i Pooh. Tra ricordi, aneddoti e tante emozioni Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno la loro lunga carriera.