Red Canzian: chi è, età, carriera, canzoni, dove abita, chi è la moglie, figli, Instagram, patrimonio, come sta oggi, malattia, chi è la figlia Chiara

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Red Canzian, che si racconterà ai microfoni, con la figlia Chiara.

Chi è Red Canzian, la biografia

Red Canzian, all’anagrafe Bruno Canzian, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1951 ed è un noto compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico. Figlio di Giovanni e Caterina Schiavinato, Red è nato in una villa nobiliare in cui la sua famiglia, economicamente non agiata, viveva insieme ad altre. Ha trascorso l’infanzia a Quinto, l’adolescenza a Treviso e ha cominciato a suonare la chitarra nell’epoca beat, poi nella seconda metà degli anni ’60 ha partecipato ad alcuni concorsi in Veneto, fino a quando non è approdato nel gruppo musicale dei Prototipi, che era stato formato da alcuni amici di infanzia. Con il gruppo Red ha pubblicato un LP progressive, poi ha partecipato nel 1971 al Festivalbar.

L’incontro con i Pooh e i successi

È durante il Festivalbar che è avvenuto il primo incontro fra i Pooh e Red. Nel 1973 il cantante viene convocato proprio dal gruppo, che sta cercando un bassista per sostituire Riccardo Fogli. Il provino avviene in una lavanderia, Red ha dimostrato di saper suonare il basso, poi dopo un paio di prove ha debuttato negli Stati Uniti e al ritorno dal Paese è stato ufficialmente ammesso nei Pooh. Con loro, infatti, ha collezionato un successo dopo l’altro: Red per la band ha firmato negli anni ’90 anche alcuni dei brani più importanti, come Stare senza di te, Tu dove sei, Cercando te.

La Fondazione Q e i progetti

Nel 2010 Red ha presentato la Fondazione Q, che si occupa di giovani musicisti e nel 2014 ha pubblicato il suo libro Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto, un’autobiografia in cui si racconta per la prima volta. Sempre nello stesso anno, è uscito il suo secondo album da solista, anticipato dai singolo Corro verso di te e Ogni giorno è un altro giorno che ti amo.

Dopo i Pooh: la sua vita musicale

Red Canzian ha una vita dopo l’esperienza con i Pooh. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo e nello stesso anno è stato giurato e coach nel programma Ora o mai più, condotto da Amadeus. Il 31 luglio ha debuttato con Red in blue, uno spettacolo in cui racconta la sua vita attraverso le canzoni e nel 2021 ha vinto la seconda edizione de il Cantante Mascherato. Ora è pronto perché tornerà sul palco con lo spettacolo Casanova Operapop, dedicato alla Venezia del ‘700.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Red Canzian in passato ha avuto una storia d’amore con Marcella Bella nel 1973, con Patty Pravo 3 anni dopo, con Loredana Bertè, Mia Martini e con Serena Grandi. Dal 2000, però, è sposato con Beatrice Niederwieser, con la quale ha un figlio, Phil, nato nel 1982 ed è un batterista in un gruppo rock. Red Canzian ha una figlia, Chiara, nata nel 1989 dal suo primo matrimonio con Delia Gualtiero, sua compagna dal 1980, sposata nel 1986. Red dal 1986 vive sulle sponde del fiume Sile a Sant’Elena di Silea.

Chi è Chiara Canzian?

Chiara Canzian è la prima figlia di Red, è nata a Vittorio Veneto il 13 dicembre del 1989 ed è una nota cantautrice e blogger. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica sin da piccola: ha cantato insieme al padre e a Phil Mer, suo fratello, nel brano Il calcio del sorriso, inno del Treviso. Poi ha iniziato la carriera cantautorale nel 2009 quando ha pubblicato il suo primo album, Prova a dire il mio nome, la cui uscita è stata preceduta dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Ma non solo. Ha partecipato anche alla realizzazione del concerto Amiche per l’Abruzzo, evento di beneficenza in favore della popolazione colpita dal terremoto e nel 2011 ha pubblicato il suo secondo album.

Instagram

Ha un profilo Instagram. Con il suo account @redcanzianofficial vanta oltre 41 mila followers.

Come sta Red Canzian, la malattia

L’artista, ora 70enne, qualche settimana fa è stato ricoverato all’ospedale di Treviso a causa di una grave infezione cardiaca che lo ha messo a dura prova negli ultimi tempi «Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto. Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh – ancora tre-quattro settimane». E ora si sta riprendendo.