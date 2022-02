Come sta Red Canzian, le condizioni di salute del bassista e cantante dei Pooh

Un’operazione chirurgica delicatissima, quella a cui è stato sottoposto Red Canzian, il noto bassista e cantante della celebre band Pooh. E’ ormai trascorso un mese e più, da quel fatidico giorno in cui si sottopose all’intervento. L’artista, però, di recente ha voluto pubblicare un video su Instagram e di raccontare ai fan il suo stato di salute. L’espressione un po’ stanca, la voce debole e malferma, il respiro affaticato, ma sempre un grande e forte sorriso in grado di sollevare gli umori più neri. Lo sguardo ottimista e le sue parole fanno ben sperare: «Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero», ha affermato Canzian nei primi momenti.

Il ricovero di Red Canzian a Treviso

L’artista, ora 70enne è ricoverato all’ospedale di Treviso a causa di una grave infezione cardiaca che lo ha messo a dura prova negli ultimi tempi «Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto. Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh – ancora tre-quattro settimane».

L’operazione

Successivamente, poi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’artista ha spiegato la dinamica dell’intervento che ha dovuto subire: «Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile». Le condizioni sono migliorate, ma il recupero ha bisogno di ancora un po’ di tempo. Quel sorriso ottimista che si intravede nel video di Instagram è certamente una buona garanzia di ripresa, presto forse lo rivedremo suonare.