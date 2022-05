Roby Facchinetti: chi è, età, carriera, figli, chi è la moglie, canzoni, Instagram, altezza, dove abita

Siamo ormai agli sgoccioli, e una nuova puntata di Domenica In sta per iniziare in compagnia della sua famosissima conduttrice, la grandissima Mara Venier. Tante le sorprese e le novità disvelate in questa domenica di inizio mese. Oggi è domenica primo maggio, ma il salotto domenica più famoso non riposa mai, pronto come sempre ad accogliere i suoi ospiti e i loro racconti esclusivi. Tra gli ospiti di oggi anche Roby Facchinetti, ma conosciamolo meglio!

Chi è, età, carriera e i successi con i Pooh

Roby Facchinetti, all’anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti è nato a Bergamo il 1 maggio 1944. Ha trascorso l’infanzia nel luogo natio ed eredita dalla madre, fin da subito, la passione per la musica classica. Il suo primo approccio con la musica risale a quando aveva 4 anni: a quest’età ha iniziato a suonare l’armonica a bocca.

Ha studiato anche pianoforte e fisarmonica, e 11 anni ha iniziato a comporre i primi brani. Il suo primo gruppo, I Monelli, è nato nel 1958. Nel 1964 la sua band di allora affianca la band dei Pooh durante un concerto: il gruppo proporrà poi a Roby di entrarne a far parte e diventerà così noto al grande pubblico.

I più grandi successi firmati con la storica band

Entra ufficialmente a far parte del famoso complesso dopo pochi mesi dalla sua fondazione, in effetti, sostituendo l’organista inglese Guilbert “Bob” Gillot. Tra i grandi successi che ha firmato insieme ai Pooh non possiamo di certo non menzionare, per ordine cronologico:

Piccola Katy (1968)

Tanta voglia di lei e Pensiero (1971)

Noi due nel mondo e nell’anima (1972)

Parsifal (1973)

Dammi solo un minuto (1977)

Chi fermerà la musica (1981)

Uomini soli (1990)

La donna del mio amico (1996)

Dimmi di sì (1999)

Dove comincia il sole (2010).

Vita privata: la moglie, figli

Roby si è sposato una prima volta nel 1970 con Mirella Costa, dalla quale ha avuto due figlie: Alessandra e Valentina. Nel 1979 i due si sono separati e Roby ha iniziato una convivenza con Rosaria Longoni, la madre di Francesco Facchinetti. Nel 1989 Roby si è sposato una seconda volta con Giovanna Lorenzi, con la quale ha avuto due figli: Roberto e Giulia.

