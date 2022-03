Chiara Canzian, chi è la figlia di Red Canzian: età, carriera, marito, figlio, genitori, matrimonio, Sanremo, Instagram, chi è la madre

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Chiara Canzian, la figlia di Red, un simbolo dei Pooh. Lei, che nella vita è una cantautrice e blogger, sarà in studio con il papà e si racconterà a cuore aperto.

Chi è Chiara Canzian e cosa fa nella vita

Chiara Canzian è la prima figlia di Red, è nata a Vittorio Veneto il 13 dicembre del 1989 ed è una nota cantautrice e blogger. Figlia di Red, bassista di Pooh, e di Delia Gualtiero, Chiara ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica sin da piccola: ha cantato insieme al padre e a Phil Mer, suo fratello, nel brano Il calcio del sorriso, inno del Treviso. Poi ha iniziato la carriera cantautorale nel 2009 quando ha pubblicato il suo primo album, Prova a dire il mio nome, la cui uscita è stata preceduta dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Ma non solo. Ha partecipato anche alla realizzazione del concerto Amiche per l’Abruzzo, evento di beneficenza in favore della popolazione colpita dal terremoto e nel 2011 ha pubblicato il suo secondo album.

Chi è Red Canzian

Il padre di Chiara è Red Canzian, all’anagrafe Bruno Canzian, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1951 ed è un noto compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico. Figlio di Giovanni e Caterina Schiavinato, Red è nato in una villa nobiliare in cui la sua famiglia, economicamente non agiata, viveva insieme ad altre. Ha trascorso l’infanzia a Quinto, l’adolescenza a Treviso e ha cominciato a suonare la chitarra nell’epoca beat, poi nella seconda metà degli anni ’60 ha partecipato ad alcuni concorsi in Veneto, fino a quando non è approdato nel gruppo musicale dei Prototipi, che era stato formato da alcuni amici di infanzia. Con il gruppo Red ha pubblicato un LP progressive, poi ha partecipato nel 1971 al Festivalbar. Qui ha incontrato i Pooh e con loro ha collezionato un successo dopo l’altro: è stato il bassista e autore della band fino al 2016.

Chi è la madre Delia Gualtiero

La madre, invece, è Delia Gualtiero, anche lei una cantante e prima moglie di Red. Delia ha iniziato la carriera giovanissima, poi ha debuttato nel 1971 in televisione e nel 1972 ha partecipato al Festival di Sanremo con ‘Per amore ricomincerei’. Ha partecipato a Un disco per l’estate, poi dopo un periodo di silenzio è tornata a incidere negli anni ’80, quando ha pubblicato ben quattro album. Con il marito ha scritto e prodotto alcuni lavori dei Pooh e nel 2019, quindi pochi anni fa, la cantante è tornata alla ribalta con i brani ‘Prima o poi’ e ‘Sono fragile’.

Il libro di cucina di Chiara con il padre

Ma vediamo ora qualche curiosità sulla vita di Chiara Canzian. La giovane, insieme al padre, ha scritto il libro di cucina Sano Vegano Italiano, promosso tramite un tour gastronomico con menù vegani in molti ristoranti d’Italia. E ha un blog di ricette vegetariane, Radici, che porta lo stesso titolo di un romanzo autobiografico che ha scritto con il compagno.

Chi è il compagno Sandro Cisolla

Il compagno di chiara è Sandro Cisolla, un ex chitarrista e co-fondatore degli Airway, band trevigiana. Il suo primo progetto da solista è Turchese, ma è anche uno scrittore e il suo nuovo romanzo si intitola ‘Il Grande Sesamo’, ora in libreria. Su Instagram potete seguirlo qui: @sandrocisolla.

Sandro e Chiara sono marito e moglie e ora, nonostante sia passato del tempo, sono più innamorati e complici che mai.

Instagram Chiara Canzian Su Instagram Chiara con l’account @chiaracanzian vanta oltre 28 mila followers.