Dodi Battaglia: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli, Instagram

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica in, in onda oggi, domenica primo maggio su Rai1! Come sempre, alla conduzione del programma ci sarà Mara Venier, pronta a raccontare vita, morte e miracoli — si fa per dire — degli ospiti presenti in studio.

Moltissimi i volti noti dello spettacolo e non solo che si avvicenderanno nel corso della puntata! Presente tra gli altri anche Dodi Battaglia, conosciamolo meglio!

Dodi Battaglia: carriera e biografia

Dodi Battaglia, all’anagrafe Donato Battaglia, è nato a Bologna il 1°giugno del 1951 nel quartiere Mazzini. Un destino in parte già scritto il suo, in quanto il famoso chitarrista, cantautore e compositore è nato in una famiglia di musicisti.

E’ chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968, è autore di oltre 140 brani pubblicati e vanta il titolo di ‘miglior chitarrista europeo’ conferitogli dal giornale tedesco Die Zeitung nel 1981 e da parte della rivista Der Spiegel nel 1986. Sempre nel 1986 è nominato Cavaliere alla Repubblica, così come gli altri membri del gruppo, dall’allora presidente Francesco Cossiga.

Una carriera costellata di successi la sua, ne sono un esempio le innumerevoli collaborazioni artistiche da egli intraprese e che lo rendono davvero un pilastro della musica italiana. Per fare solamente qualche nome ha collaborato con Vasco Rossi, Gino Paoli, Enrico Ruggieri, Marco Masini, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini o ancora Massimo Ranieri.

Vita privata

Per quel che riguarda invece la vita privata, Dodi Battaglia si è sposato ben 3 volte e ha 4 figli: Sara Elisabeth e Serena Grace nate dalla prima moglie Louise, Daniele, nato dalla compagna Loretta Lanfredi; Sofia, nata dall’attuale moglie e attrice pubblicitaria Paola Toeschi.

Quest’ultima è purtroppo scomparsa il 6 settembre 2021 a 51 anni dopo una lunga malattia. Nel 2009 Dodi è il primo dei Pooh a diventare nonno: è nata Victoria, la figlia di Sara. Dodi ha corso per 20 anni nella categoria turismo con Giorgio Faletti e adesso corre sui kart per beneficenza.

Instagram

Dodi Battaglia è molto seguito su Instagram: con il suo account ufficiale (@dodibattaglia) vanta oltre 50 mila followers.