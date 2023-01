Sanremo 2023: ecco gli ospiti e il programma completo serata per serata, da martedì alla finale di sabato

Dal 7 all’11 febbraio 2023, in diretta come sempre su Rai1 va in onda il 73° Festival di Sanremo, con la direzione artistica (per il quarto anno di fila) di Amadeus, che conduce quest’anno affiancato dal veterano sanremese Gianni Morandi.

Gli ospiti di Sanremo 2023 pensati da Amadeus

Queste le donne che affiancheranno Amadeus e Gianni Morandi: sono l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la giornalista Francesca Fagnani, la campionessa di pallavolo Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini. Sul fronte degli ospiti, poi, il 2023 vedrà il ritorno al Festival delle star internazionali, come nel caso del trio hip pop dei Black Eyed Peas. Ma ci sarà anche un inedito trio della musica italiana, formato dallo stesso Morandi e dalle voci intramontabili di Al Bano e Massimo Ranieri.

E non solo: si riuniranno anche i Pooh, nella formazione che include Riccardo Fogli seppur senza il compianto Stefano D’Orazio. A inaugurare il Festival ci saranno i trionfatori dell’edizione di Sanremo 2022, ovvero i giovani Mahmood e Blanco, mentre i Måneskin, vincitori dell’edizione nel 2021, suoneranno il giovedì. Piccola novità per quest’anno, poi, nel regolamento: l’ultima fase della puntata di sabato non coinvolgerà più le tre canzoni più votate. Le canzoni “finaliste”, infatti, saranno cinque.

Nei giorni del Festival di Sanremo, ci saranno inoltre due luoghi “paralleli” dove si esibiranno grandi nomi della musica pop italiana. Il primo si trova a piazza Colombo, ovvero a pochi passi dal famosissimo Teatro Ariston, dove canteranno (anche in collegamento) artisti come Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek. L’altro è la nave da crociera di uno sponsor, su cui saliranno Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra. Le canzoni in gara sono 28, di cui 22 scelte nei mesi scorsi da Amadeus, alle quali si sono aggiunti poi sei brani degli artisti emergenti vincitori di “Sanremo Giovani”, andato in onda a dicembre.