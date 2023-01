Chiara Ferragni a Sanremo 2023, sui social svela i brand che indosserà all’Ariston: ecco quali sono

In anteprima per i propri followers di Instagram, Chiara Ferragni ha svelato i due brand che la accompagneranno nella sua avventura sanremese. Due marche, che a detto della nota influencer di moda italiana, “lei stessa è molto legata e che avrà il piacere d’indossare per un’occasione importante come il Festival di Sanremo”.

Cosa indosserà Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023?

Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durate lo svolgersi delle cinque serate della 73esima edizione del Festival di Sanremo, che quest’anno si svolgerà da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio 2023. L’influencer italiana salirà sul palco dell’Ariston la prima e l’ultima sera, con i suoi follower che si sono chiesti quali abiti indosserà per entrambe le serate canore. La Ferragni, così, ha quindi svelato i due brand che indosserà in quelle sere tramite le sue storie Instagram.

La nota influencer italiana di moda non sta più nella pelle per l’imminente avventura sanremese: non vede l’ora sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2023. Come prevedibile, lo farà di certo in grande stile, come è solita presentarsi ad ogni grande evento con immensa bellezza, eleganza e classe. Proprio nelle sue ultime storie pubblicate sul social Instagram, ha svelato chi la accompagnerà nello stile sul palco dell’Ariston. Uno dei brand che vestirà sarà Dior, mentre l’altro Schiaparelli: questi sono due brand d’alta moda, alle quali l’imprenditrice italiana ha sempre mostrato di essere particolarmente legata.

Si prevede quindi un Sanremo 2023 all’insegna della moda e soprattutto l’eleganza. Da sempre, la manifestazione canora più famosa della musica italiana, e forse europea, sforna anche look particolari per le star che salgono sul palco del teatro Ariston. Tra questi, ricordiamo gli indimenticabili look che hanno segnato la carriera sanremese di Anna Oxa, che in oltre trent’anni di carriera in diverse occasioni ha cambiato la propria immagine in vista delle kermesse canora.