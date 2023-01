Chiara Ferragni è incinta? Partono le scommesse sul terzo figlio dei Ferragnez

Chiara Ferragni è incinta? Tutti attendono l’annuncia della nota influencer, che dopo lo svolgimento del Festival di Sanremo 2023 ha promesso di fare un importante dichiarazione sul proprio futuro. Una situazione che non è sfuggita ai bookmaker, che cominciano a pensare a interessanti scommesse sull’ipotetico terzo figlio dei Ferragnez. Una situazione ghiotta, soprattutto per gli scommettitori che seguono il mondo del gossip e dello spettacolo.

Partono le scommesse: Chiarra Ferragni è incinta del terzo figlio?

Potrebbe essere l’anno del terzo figlio per Chiara Ferragni e Fedez? I bookmaker cominciano a studiare questa possibilità e in particolare Eurobet si sbilancia con una quota molto bassa: un nuovo arrivo in casa Ferragnez viene infatti dato a 1,50 sulla lavagna scommesse. La coppia più social d’Italia starebbe quindi pensando di regalare un fratellino o una sorellina a Leone e Vittoria entro la fine del 2023: si può scommettere anche sul sesso dell’eventuale nascituro, al momento con la stessa quota di 1,83 in caso sia di maschile che di femminile.

Secondo gli esperti di cronaca rosa Chiara Ferragni sarebbe incinta ed aspetterebbe il terzogenito dopo aver dato alla luce i figli Leone Ferragni e Vittoria Ferragni, entrambi nati dall’amore con Fedez, al fianco dell’imprenditrice digitale dal 2016. Che l’influencer di moda sia davvero in attesa del terzo figlio? Al momento non è dato saperlo anche se i sospetti sembrano essere piuttosto fondati, soprattutto dopo che il rapper di “Viola” è stato protagonista insieme alla moglie Ferragni di una diretta Instagram durante la quale si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo in merito all’arrivo di un terzo bambino nel clan Ferragnez.

Una notizia questa che è poi stata prontamente smentita da Chiara, la quale ha asserito di non essere incinta. Nonostante questo però poche ore dopo, su TikTok, un video con protagonista l’imprenditrice 35enne è diventato virale scatenando ulteriori speculazioni in merito alla possibilità dell’imminente arrivo di un terzo bambino per Chiara Ferragni.