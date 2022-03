Victor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro: età, lavoro, Instagram e vita privata

Tiziano Ferro e Victor Allen sono diventati genitori. La loro gioia è immensa e traspare tutta dal post che il famoso cantante ha pubblicato ieri sui social: loro due che abbracciano i neonati Margherita e Andres. Ma chi è il compagno Victor Allen, che ha sposato nel 2019?

Chi è Victor Allen: quanti anni fa e che lavoro fa

Victor Allen, nato e cresciuto a Los Angeles, ha 55 anni, ha lavorato per un lungo periodo nella Warner Bros ed è stata proprio la casa di produzione americana galeotta perché è lì che ha conosciuto Tiziano Ferro. I due si sono scontrati nel 2016 e da quel giorno non si sono più lasciati. Attualmente Allen lavora come direttore operativo di un’agenzia di consulenza, la Levine Partners.

Il matrimonio e i figli

Tiziano Ferro nel 2019 è convolato a nozze con Victor Allen a Sabaudia, in provincia di Latina. In realtà, la coppia si era già sposata con una precedente cerimonia negli USA il 25 giugno e ora sono diventati finalmente genitori di due bambini, Margherita e Andres.

“Per me e Victor – spiega Tiziano Ferro nel post che ha fatto accetta di like- l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo”. “E’ un diritto insindacabile – conclude il cantante – Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!”.