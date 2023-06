Tutti i sogni ancora in volo, anticipazioni ultima puntata: chi sono gli ospiti di venerdì 2 giugno 2023

Il conto alla rovescia si può attivare perché l’ultimo appuntamento con lo show di Massimo Ranieri ‘Tutti i sogni ancora in volo’ andrà in onda domani, in una giornata speciale, quella della Festa della Repubblica. Dopo il successo della prima serata andata in onda la scorsa settimana, sempre di venerdì, il cantautore Massimo Ranieri è pronto a tornare su Rai 1 con il suo grande show, che vuole omaggiare il “varietà” di una volta.

Ospiti dello show di Massimo Ranieri, tutto sull’ultima puntata del 2 giugno 2023

Tiziano Ferro, Arisa, Raf e Malika Ayane, ma anche Enrico Brignano, Barbara Foria e gli 8 volte campioni del mondo di tip tap, Emanuele e Leonardo D’Angelo. Ad accompagnare Massimo Ranieri nel suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana, ci sarà una fan d’eccezione, un’attrice che si è fatta conoscere ed amare per la bravura, ma anche per la simpatia e la bellezza: Rocío Muñoz Morales. Stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale Rai , nella puntata in onda venerdì 2 giugno, a partire dalle 21.30, interverranno grandi artisti della scena musicale italiana comee, ma anche. Ad accompagnare Massimo Ranieri nel suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana, ci sarà una fan d’eccezione, un’attrice che si è fatta conoscere ed amare per la bravura, ma anche per la simpatia e la bellezza: Rocío Muñoz Morales.

Dove vedere le repliche

La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, evoca gli show degli anni ‘60 e ’70, l’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, le coreografie da Grazia Cundari. La regia televisiva è affidata a Duccio Forzano. “Tutti i sogni ancora in volo” è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. Le puntate, lo ricordiamo, si possono seguire in replica sul portale Rai Play. L’appuntamento con l’ultima puntata, che sarà sicuramente un successo in termini di ascolto, andrà in onda venerdì 2 giugno, a partire dalle 21.30. Pronti a cantare, ballare e trascorrere una serata all’insegna della musica e della spensieratezza?