Flavio Briatore e Barbara D’Urso beccati insieme in hotel a Milano: l’ultimo gossip

Una notizia clamorosa per i tabloid rosa di tutta Italia: Barbara D’Urso e Flavio Briatore sono stati avvistati insieme in un hotel di lusso nella città di Milano. Scoop senza precedenti, insomma, collezionato da Diva & Donna e che sta letteralmente infiammando i siti di notizie. La nota conduttrice Mediaset e l’imprenditore facoltoso di successo, a quanto pare, sarebbero stati “sorpresi mentre cercavano di nascondersi”, questo è quello che si legge tra le indiscrezioni pubblicate dal settimanale stesso.

I due vip, dunque, sarebbero stati beccati in flagrante, dopo essere entrati in momenti diversi nell’albergo proprio per non dare nell’occhio. Ma poi, subito dopo, invece, si sarebbero incontrati eccome. Con ogni probabilità hanno cenato insieme. Certo, potrebbe essere stata solamente una cena di lavoro, oppure un semplice incontro amichevole. Ma una cosa è certa: quello che ha suscitato maggiore scalpore e curiosità è il fatto che entrambi abbiano cercato di sfuggire all’occhio dei fotografi, con l’entrata nell’hotel in due momenti diversi, e quindi provando a depistare i paparazzi. Inoltre, risulta molto strano che nessuno dei due abbia poi messo un qualche post o storia sui sociale per poter testimoniare il loro incontro, che certamente avrebbe creato molto interazioni e quindi scaldato l’algoritmo. Bocche cucine, poi, anche da parte degli entourage di entrambi i personaggi. I due si conoscono da diversi anni, e proprio in queste ore tornano alla mente anche le le difese della D’Urso nei confronti di Briatore, ad esempio nel novembre 2020, quando la conduttrice aveva replicato in diretta alle accuse di Valentina Vignali. “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato”.