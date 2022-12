Flavio Briatore si tatua un falco per il figlio, ma il popolo web non approva: ‘Ma cos’è? Sembra un piccione’

Il tatuaggio di un falco che Flavio Briatore si è fatto fare su un braccio in onore del figlio Nathan Falco sta facendo discutere il web. In tanti si sono scatenati contro l’imprenditore piemontese che soddisfatto del nuovo tatoo lo mostra sui social. Una scelta di molti genitori quella di farsi tatuare il nome di un figlio e magari anche la data di nascita, ma Briatore forse più eccentrico ha optato per un falco con la scritta 2010, l’anno di nascita del figlio.

Il popolo del web si scatena contro Briatore

Il popolo di Instagram di fronte all’enorme volatile tatuato sul braccio di Briatore si è scatenato con commenti di vario genere. “Hai 200 anni un po’ di pudore” si legge tra i commenti e poi: “Sembra un piccione più che un falco” e ancora “A una certa età la testa comincia a perdere non c’è niente da fare” e “orrendo” e così via. Sono molto meni i commenti di apprezzamento che vengono rivolte a Briatore per la sua scelta e tra tutti in evidenza quello della modella Heidi Klum con la quale l’imprenditore ha avuto una figlia Leni che non ha mai riconosciuto. La modella scrive: “Wow I love it”.

Insomma il tatuaggio di papà Flavio a suggellare il legame esistente con Nathan Falco non sembra trovare d’accordo il popolo del web che nella maggior parte dei casi si è scatenato in critiche. Tanti i messaggi sotto il post, ben 206, per la maggior parte di sdegno. Ma Briatore ignora e decide di non rispondere.