Briatore, il figlio Nathan Falco tra i CEO più giovani al mondo: cosa fa in azienda a 12 anni

Natahan Falco Briatore Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, a soli 12 anni è diventato uno dei più giovani Ceo al mondo. È lo Chief Excutive Officer della Billionaire Bears Nft.

Su profilo Instagram di Briatore Jr la notizia

E’ stato Briatore jr a dare la notizia sul suo profilo Instagram dove dà notizia anche delle vacanze estive trascorse ra il Kenya, la Costa Smeralda e Montecarlo. Nathan è diventato quindi amministratore delegato di Billionaire Bears Nft è «una comunità esclusiva di Nft e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti permettono di accedere a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro».

Per quanto la notizia faccia clamore non è l’unico caso. Oltre a Nathan ci sono altri giovanissimi Ceo. Solo pochi anni fa, infatti, Samaira Mehta ha coniugato la passione per i conigli, i giochi e la programmazione per creare un gioco da tavola sulla programmazione. Con la sua creazione ha avvicinato moltissimi giovani, soprattutto ragazze, alle materie Stem, cioè scientifiche e tecnologiche.

Cosa sono gli orsi miliardari?

Ma cosa sono questi orsi miliardari? Sul sito è spiegato con chiarezza: “Si tratta di orsi che hanno trasformato la loro natura selvaggia verso il mondo degli affari, l’hanno capovolta con successo e si sono guadagnati un posto nella società”