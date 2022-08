Briatore, il web esulta per i danni al Twiga: lui si infuria ‘Sfigati rancorosi, siete delle mer*e’

Sono giorni di maltempo. La costa tirrenica della Penisola è stata flagellata da piogge e forti raffiche di vento. Un fronte temporalesco che ha provocato ingenti danni. E che ha coinvolto anche il Twiga, lo stabilimento gestito da Briatore. Lo stesso che ora è finito, per l’ennesima volta, al centro di polemiche.

Il maltempo distrugge il Twiga

I temporali hanno colpito anche la Versilia e a subire ingenti danni è stato, tra gli altri, lo stabilimento Twiga, gestito da Daniela Santanché e Flavio Briatore, nel quale le strutture sulla spiaggia sono state distrutte dalla furia del vento.

La senatrice e l’imprenditore hanno documentato i fatti con video. Immagini che dimostrano come la furia del tempo abbia distrutto baldacchini e gazebo sulla spiaggia.

Probabilmente, lo stabilimento dovrà rimanere chiuso per diverso tempo per consentire i lavori di recupero delle strutture andate distrutte. Ma non è detto che le opere possano essere svolte prima della chiusura della stagione estiva.

In tanti esultano per i danni alla struttura di Briatore e Santanché

In tanti hanno esultato per i danni registrati al Twiga. Una posizione che dipende non dalla struttura in sé quanto dai gestori: Flavio Briatore e Daniela Santanché.

La risposta di Briatore

L’imprenditore non ha accolto di buon grado queste manifestazioni di giubilo e ha replicato per le rime a quanti si sono detti felici nel vedere il lavoro di mesi in fumo: “In tanti hanno festeggiato. Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone. Io non riesco a capire in che Paese di sfigati e di rancorosi viviamo. Il Twiga dà lavoro a 150 persone e dà anche un indotto milionario a tutta la zona”.

Briatore si è soffermato anche sulla situazione di quanti come lui e la sua socia si trovano a dover fare i conti con i danni del maltempo. “Mando tutto il mio sostegno a tutti coloro che dovranno ricostruire i bagni dopo questa tromba d’aria. Ci rimboccheremo le maniche e riapriremo. Siete delle mer*e”.

